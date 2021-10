Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Gesuchten Mann verhaftet, orientierungslose Rentnerin in Obhut genommen; Mann ohne Fahrkarte muss geweckt werden

Neumünster

Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu polizeilichen Anlässen am Bahnhof Neumünster. Freitagabend überprüften die Beamten einen jungen Mann. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht und war zur Hauptverhandlung nicht erschienen. Der Mann wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung in die JVA eingeliefert.

Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr mussten Bundespolizisten einen Mann im Zug wecken. Dieser war zuvor von einer Zugbegleiterin ohne Fahrkarte angetroffen worden. Die Beamten bekamen den alkoholisierten Mann (1,9 Prom.) nur schwer wach. Er muss mit einem Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen rechnen.

Sonntagnachmittag fiel Beamten bei der Bestreifung des Bahnhofs eine ältere Frau auf, die offensichtlich orientierungslos war. Sie wurde in Obhut genommen und es konnte ermittelt werden, dass sie in einem Seniorenheim wohnt. Die Tochter holte ihre 82-jährige Mutter bei der Bundespolizei ab.

