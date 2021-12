Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall und danach einfach weitergefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Fahrer eines weißen BMW hielt am Dienstag, 14.12.2021, gegen 14.30 Uhr, an dem Fußgängerüberweg in der Basler Straße bei der Einmündung zur Weiler Straße an, um einem Bevorrechtigten die Querung des Fußgängerüberweges zu ermöglichen. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr dem 51-Jährigen ein roter Citroen auf. Der Fahrer des roten Citroen mit Schweizer Kennzeichen soll ausgestiegen sein und habe sich mit dem 51-Jährigen kurz unterhalten. Ohne irgendwelche Personalien von sich zu hinterlassen stieg der Citroen-Fahrer wieder in sein Auto und fuhr weiter in Richtung Schweizer Grenze. An dem weißen BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und / oder zu dem roten Citroen mit Schweizer Kennzeichen machen können.

