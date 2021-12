Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021 gegen 07:35 Uhr, kam es im Schützenmattweg in WT-Waldshut zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der geparkte VW Golf einer 71-jährigen Frau mehrere Meter zurückgeschoben und beschädigt. Ein schwarzer Van dürfte beim Versuch rückwärts einzuparken, mit dem VW kollidiert sein und sei anschließend zügig nordwärts in Richtung Schmitzinger Straße davon gefahren. Der nun gesuchte schwarze Van dürfte im Heckbereich beschädigt worden sein.

Der Schaden am VW wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt und nimmt Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 07751 8316-531.

