Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12.11.21, wurde in der Zeit von 12.15 - 23:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße eingebrochen. Zunächst wurde dabei ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt, bevor mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

