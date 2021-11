Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12.11.2021, war ein Einfamilienhaus in der Straße "Galaxienring" in der Zeit von 15.00 - 19.30 Uhr, das Ziel eines Einbruchs. Nach Aufhebeln eines Fensters wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, wobei bislang nicht bekannt ist, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden am Fenster wird 500 Euro geschätzt.

