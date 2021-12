Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mann leistet nach Verkehrskontrolle Widerstand gegen die Blutentnahme

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021 gegen 22:20 Uhr, wurde auf der A98 in Höhe Lauchringen / Bürgerwaldtunnel ein 40-jähriger Mann in seinem Mercedes von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann durch Drogen beeinflusst sein könnte. Ein entsprechender Drogentest erhärtete den anfänglichen Verdacht. Die daraus resultierende Blutentnahme in einem Krankenhaus war dann nur unter erheblicher Zwangsanwendung durch sechs Polizeibeamte umsetzbar, da der Mann sich massiv zur Wehr setzte.

Der Tatverdächtige wurde dabei nicht verletzt und wird nun auch wegen der Widerstandshandlungen angezeigt.

