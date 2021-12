Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter die Edmund-Schweizer-Straße und wollte nach links in die Römerstraße einbiegen. Eine E-Bike-Fahrerin befuhr einen Verbindungsweg, welcher für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, aus Richtung Nollingen kommend und wollte über einen abgesenkten Bordstein die Römerstraße queren um in die Edmund-Schweizer-Straße zu gelangen. Zunächst sollen Beide angehalten, dann aber wohl gleichzeitig wieder losgefahren sein. Auf der Römerstraße kam es zum Zusammenstoß der E-Bike-Fahrerin und des Kleintransporters. Durch den Sturz wurde die E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben. Die Verkehrspolizei ist unter der Rufnummer 07621 98000 erreichbar.

