Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Lastenwagen streifen sich im Vorbeifahren

Lübbecke-Stockhausen (ots)

Auf der Straße Am Esch berührten sich am Donnerstagmorgen zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge ging hierbei ein Spiegel zu Bruch. Der andere Fahrer fuhr in Richtung Stockhausen weiter.

Ein 52-jähriger Stemweder befuhr gegen acht Uhr mit seinem LKW mit Sattelauflieger die Straße Am Esch in Richtung Alswede. Zwischen Horstweg und Kutscherdamm kam ihm ein blauer LKW mit Pritsche samt Anhänger entgegen. Hierbei berührten sich die beiden Fahrzeuge.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell