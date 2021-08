Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Kalkum - Autos kollidieren auf Kalkumer Schloßallee - 58-jähriger Mann schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 19. August 2021, 14:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag wurde ein 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt, als zwei Pkw kollidierten. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 22-jähriger Mann mit seinem Honda von einem Parkplatz nach links auf die Kalkumer Schloßallee in Richtung Kaiserswerth abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden 58-jährigen Mann, der mit seinem Ford auf der Kalkumer Schloßallee in Richtung Kaiserwerth unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei wurde der 58-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Beifahrerin des 22-Jährigen wurde leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

