Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: Halskettenraub im Hausflur - Unbekannter Täter attackiert Ehepaar mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. August 2021, 17:05 Uhr

Ein lebensälteres Ehepaar wurde gestern Abend im Stadtteil Oberbilk Opfer eines Raubes. Im Hausflur des Mehrfamilenhauses ihrer Wohnanschrift wurden die Senioren von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray angegriffen. Nachdem dieser die Halskette der Frau geraubt hatte, flüchtete er. Die Polizei sucht nach Zeugen und fahndet mit einer Beschreibung nach dem Mann.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen folgte der Räuber dem 72 und 79 Jahre alten Ehepaar an der Oberbilker Allee in der Nähe zur Kruppstraße unbemerkt in den Hausflur. Als die beiden im Flur des Mehrfamilienhauses auf den Aufzug warteten, trat plötzlich der Unbekannte hervor. Unvermittelt sprühte er dem Ehemann Pfefferspray in das Gesicht und riss der Frau eine Goldkette vom Hals. Mit der Beute flüchtete er aus dem Haus in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Räubers liegt vor:

Er ist zwischen 25 und 29 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare und war mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose bekleidet. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Ermittler des Raubkomissariats fragen: Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise nehmen die Ermittler des KK 13 unter 0211-870-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell