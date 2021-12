Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1185 Gemarkung Waldenbuch: Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Drei Schwerverletzte und etwa 60.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend auf der Landesstraße 1185 bei Waldenbuch ereignet hatte. Ein 22 Jahre alter VW-Lenker befuhr die Alfred-Ritter Straße, Ortsausgang Waldenbuch, in Richtung Schönaich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte der VW-Lenker in einer Rechtskurve zum Überholen an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke BMW, welcher von einem 51-Jährigen gesteuert wurde. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der VW-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des BMW und dessen 17-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Alle drei Beteiligten wurden nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Landesstraße 1185 in beide Fahrtrichtungen bis ca. 23:15 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Waldenbuch war mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen im Einsatz. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren drei Streifenwagenbesatzungen, davon eine der Verkehrspolizeiinspektion, eingesetzt.

