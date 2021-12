Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Oberwolfach (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Dienstag in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Sportplatzstraße. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

