FW Lügde: Unwetterlage beschäftigt Feuerwehr Lügde

Montag, 26.07.2021, 16:27 Uhr, mehrere Einsatzstellen im Stadtgebiet. Aufgrund eines starken Gewitterschauers kam es heute im Stadtgebiet Lügde zu lokalen Überschwemmungen. Dadurch betroffen waren die Straßen Auf der Klus, die Höxterstraße im Bereich Blankenburg und der Kreisel Süd an der Schwarzen Brücke. An der Einsatzstelle "Höxterstraße Höhe Blankenburg" wurde die Straße von Wasser überspült und mit Schlamm und Geröll bedeckt. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße komplett und beseitigten die Gefahrenlage. Auch an der Straße "Auf der Klus" ist der Schledenbach über das Ufer getreten und in eine Fußgängerunterführung geflossen. Die Straße sowie Fußgängerunterführung wurden von Schlamm und Geröll befreit. Aktuell sind die Rampen der Unterführung durch den Bauhof aus Sicherheitsgründen gesperrt und nur die Treppen sind nutzbar. Bitte beachten Sie die Informationen der Stadt Lügde.

