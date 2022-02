Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Streit von Sprinter erfasst

Hagen-Lennetal (ots)

In der Walzenstraße kam es am Donnerstag (11.02.2022) auf einem Firmengelände zunächst zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen Sprinter-Fahrer und einem 58-jährigen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter gab bei der Polizei an, beleidigt worden zu sein. Als der Sprinter-Fahrer das Gelände verlassen wollte, trat der Hagener an das Fahrzeug heran und versuchte das Gespräch fortzusetzen. Der 22-Jährige sei jedoch einfach losgefahren und habe ihn beim Anfahren an der linken Körperseite erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (arn)

