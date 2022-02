Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in der Innenstadt - Zwei Leichtverletzte

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall verletzten sich am Donnerstagabend (10.02.2022) in der Innenstadt zwei Personen leicht. Gegen 19.20 Uhr wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der Rathausstraße aus nach rechts auf den Märkischen Ring abbiegen. Als er verkehrsbeding anhalten musste, fuhr ein 21-jähriger Hagener aus bislang ungeklärter Ursache auf den BMW auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 54-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin leicht. Eine rettungsdienstliche Behandlung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. As Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

