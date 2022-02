Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Mutmaßliche Suizidentin auf der A8 bei Leonberg gestoppt

Ludwigsburg (ots)

Eine 35-jährige Frau wurde am Montagabend mit ihrem Pkw auf der A 8 Stuttgart-Karlsruhe kurz nach der Anschlussstelle Leonberg-West von der Polizei gestoppt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sie gegen 15:00 Uhr das Wohnhaus ihrer Familie im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen verlassen, hatte Suizid angekündigt und war mit einem Pkw in zunächst unbekannte Richtung weggefahren. Dabei führte sie mutmaßlich eine Schusswaffe mit. Im Zuge der von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde ihr BMW von einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Ulm auf der A 8 entdeckt und sollte gegen 18:45 Uhr beim Parkplatz Kornberg zwischen Mühlhausen und Kirchheim/Teck angehalten und kontrolliert werden. Die 35-Jährige entzog sich jedoch der Kontrolle und setzte ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe fort. In der Folge unterstützten mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Fahndungsmaßnahmen, nahmen den BMW im Bereich Flughafen/Messe auf und konnten das Fahrzeug schließlich gegen 19.15 Uhr nach der Anschlussstelle Leonberg-West stoppen. Dabei fuhr die Frau auf zwei Einsatzfahrzeuge auf. Ein Beamter des Polizeipräsidiums Ulm zog sich leichte Verletzungen zu. Noch vor einem Zugriff der Einsatzkräfte brachte sich die 35-Jährige auf noch nicht geklärte Art und Weise eine Verletzung im Brustbereich bei. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In ihrem Auto wurde eine Pistole aufgefunden, bei der es sich nach erstem Augenschein um eine Schreckschusswaffe handelt. Die A 8 in Richtung Karlsruhe war für die polizeilichen Maßnahmen bis gegen 22:20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Leonberg-West ausgeleitet.

