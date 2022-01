Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Schafhausen: Diebstahl auf Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 17:30 Uhr und Montag 07:30 Uhr wurden von einer Baustelle in der Döffinger Straße in Schafhausen mehrere Arbeitsgeräte im Wert von rund 800 Euro entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über einen Spalt neben der Bautür Zutritt in das im Rohbau befindliche Wohnhaus. Hierzu schlugen sie ein Brett, das als Zutrittsicherung diente, ein. Im Obergeschoss des Rohbaus entwendeten sie dann unter anderem ein Rührgerät und eine Flex. Das genaue Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden.

