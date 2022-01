Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Hinweisschilder gestohlen und verbogen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise gestört wurden unbekannte Täter, die über das vergangene Wochenende am Marktplatz in Freiberg-Beihingen zwei von neun Hinweisschildern einer dort aufgestellten Stele abgerissen und gestohlen und zwei weitere Schilder verbogen und um die Pfosten der Stele gewickelt haben. Personen, die auf dem meist gut frequentierten Platz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, zu melden.

