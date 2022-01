Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall durch verwirrten Fahrzeugführer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16:40 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in Rutesheim im Bereich des Kreisverkehrs Flachter Straße und der Kreisstraße 1082. Ein 87 Jahre alter PKW-Lenker befuhr zuvor, vermeintlich mit überhöhter Geschwindigkeit, den Kreisverkehr auf der Flachter Straße in Fahrtrichtung Rutesheim. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Eine 66 Jahre alte Fahrzeuglenkerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Alfa Romeo nur verhindern, da sie frühzeitig abbremste. Anschließend entfernte sich der der Alfa Romeo-Fahrer trotz erheblicher Beschädigungen an seinem Pkw von der Unfallstelle, wobei er kurz darauf durch eingreifende Zeugen gestoppt werden konnte. Diese blockierten die Weiterfahrt des 87-Jährigen mit ihren eigenen Fahrzeugen. Es entstand durch den Verkehrsunfall ein Gesamtsachschaden von circa 5.500 Euro. Der Senior, der apathischen wirkte, schien aufgrund physischer und psychischer Mängel nicht in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Alfa Romeo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell