Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Feuerwehreinsatz am Spielplatz Aibachgrund

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, gegen 07.30 Uhr, alarmierten mehrere Anwohner der Haigerlocher Straße in Darmsheim Polizei und Feuerwehr. Auf dem nahegelegenen Spielplatz Aibachgrund war ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich setzte ein noch unbekannter Täter einen Unterstand, dessen Boden mit Stroh bedeckt ist, in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

