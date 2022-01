Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Jugendhaus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11.00 Uhr, verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er in der Mühlstraße in Walheim eine Sachbeschädigung entdeckt hatte. Drei Fensterscheiben des Jugendhauses waren eingeworfen worden. Mutmaßlich mit Pflastersteinen zertrümmerten bislang unbekannte Täter die Scheiben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Ein Eindringen in das Jugendhaus war nicht möglich. Derzeit kann der Tatzeitraum noch nicht eingegrenzt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

