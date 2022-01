Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz nach 17:30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Dacia-Fahrer die Heilbronner Straße in Walheim in nördliche Richtung. Vor ihm fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher aufgrund eines geparkten Lkw verkehrsbedingt halten musste. Der 66-Jährige hielt hinter diesem Fahrzeug. Ein hinter dem Dacia fahrender 36-jähriger VW Polo-Fahrer bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 66-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Dacia-Lenker leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

