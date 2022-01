Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1117, Gemarkung Oberstenfeld: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 16:15 Uhr, befuhr der 61-jährige Fahrzeugführer eines Citroens die L1117 von Gronau kommend in Richtung Kurzach. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter neben der Fahrbahn und anschließend eine Böschung hinab. Die Fahrt endete in einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich noch eine 62-jährige Frau sowie ein 54-jähriger Mann im Fahrzeug. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst, darunter zwei Rettungswägen und einen Notarzt, welcher durch einen Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht wurde, in Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR, es wurde abgeschleppt.

