Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Sechs Fahrzeuge auf P+R Parkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagvormittag brach ein bislang unbekannter Täter auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof in Vaihingen an der Enz sechs Fahrzeuge auf. Dazu wurde jeweils eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen und im Anschluss mutmaßlich eine Fahrzeugtüre geöffnet. Bislang konnte noch nicht mit allen Besitzern der Fahrzeuge Kontakt aufgenommen werden. Daher ist aktuell nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde und wieviel Sachschaden entstanden ist. Zur Spurensicherung an den Fahrzeugen befanden sich auch Polizeibeamte der Kriminaltechnik vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter 07042/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell