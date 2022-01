Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw Nissan die A8 von Karlsruhe in Richtung München. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart befuhr er den linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Hinter ihm fuhr eine 21-Jährige mit einem Pkw Smart, die ihre Geschwindigkeit ebenfalls stark verringern musste. Der hinter ihr fahrende 42-jährige Lenker eines Opel Vectra erkannte die Situation zu spät, fuhr dem Smart hinten auf und schob diesen auf den Nissan des 28-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte noch ein VW Golf eines 58-Jährigen, der ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, in das Heck des Opel Vectra. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Opel Vectra sowie der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Verkehr staute sich auf bis zu vier Kilometer. Der linke Fahrstreifen konnte gegen 19:20 Uhr wieder freigegeben werden.

