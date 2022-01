Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Pattonville: Tageswohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 19:40 Uhr, kam es im Ortsteil Pattonville zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu zwei Erdgeschosswohnungen im Bostonring und in der Indianastraße. Hierfür gelangten sie jeweils durch Aufhebeln der Terrassentüren in die Wohnungen, wo sie mehrere Räume betraten und etliche Schränke und Schubladen durchwühlten. Die Täter konnten insgesamt mehrere Tausend Euro Bargeld entwenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell