Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wöllstadt: Nach Einbruch in Kosmetikstudio - Kripo sucht Zeugen

Friedberg (ots)

+++

Wöllstadt: Nach Einbruch in Kosmetikstudio - Kripo sucht Zeugen

Am Freitagmorgen sind Diebe in ein Kosmetikstudio in der Nieder-Wöllstädter Eisenbahnstraße eingebrochen und haben eine Registrierkasse gestohlen.

Anwohner hatten gegen 6.25 Uhr einen etwa 180 cm großen, dunkel gekleideten Mann aus dem Geschäftsraum kommen sehen, der mitsamt der Beute in Richtung Friedberger Straße davonrannte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine andere Person außen "Schmiere gestanden" und dem Einbrecher etwas in einer ausländischen Sprache zugerufen.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den flüchtigen Personen, konnte sie jedoch am Morgen nicht mehr aufspüren.

Die Friedberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise gibt es weitere Zeugen der Tat oder der anschließenden Flucht. Diese werden gebeten, sich unter 06031/6010 bei der Polizei zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell