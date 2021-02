Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: Fahrzeug brannte

Friedberg (ots)

A5 bei Ober-Mörlen: Fahrzeug brannte

Auf der A5 zwischen Bad Nauheim und Ober-Mörlen war am Donnerstagvormittag in Fahrtrichtung Frankfurt ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer lenkte den PKW etwa 1.000 Meter vor der Anschlussstelle Ober-Mörlen noch auf den Seitenstreifen und wählte gegen 11.40 Uhr den Notruf. Nachdem Feuerwehrkräfte den blauen Subaru gelöscht hatten, reinigten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei die rechte Fahrbahn.

Mittlerweile sind alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen größeren Ausmaßes.

Der aus dem Wetteraukreis stammende Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren, fünfstelligen Bereich.

Tobias Kremp

Pressesprecher

