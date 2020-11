Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall am Wickeder Hellweg - Motorradfahrer leicht verletzt

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1213

Am Donnerstagabend (5.11.) ist es an der Einmündung Wickeder Hellweg / Eichwaldstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Offenbar hatte ein Autofahrer beim Abbiegen einen Motoradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 21-jähriger Dortmunder mit seinem Auto gegen 20.10 Uhr auf dem Wickeder Hellweg in Richtung Osten unterwegs. Von dort beabsichtigte er nach links in die Eichwaldstraße abzubiegen. Offenbar übersah er hierbei einen 17-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund, der seinerseits den Wickeder Hellweg in Richtung Westen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten jungen Mann in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich Eichwaldstraße für etwa 20 Minuten gesperrt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell