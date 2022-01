Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Erneuter Mülltonnenbrand an der Aurainschule

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es an der Realschule Im Aurain zu einem Mülleimerbrand. Bislang unbekannte Täter setzten einen 1100 Liter Müllcontainer, der sich unter zwei Bäumen befand, in Brand. Passanten wurden auf das Feuer aufmerksam und konnten mittels Feuerlöscher die Ausbreitung des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Da es diesen Monat bereits zu mehreren Mülleimerbränden im Bereich der Schule kam, hat die Polizei nun die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim, Tel.: 07142/4050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell