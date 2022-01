Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW M3 die Alte Stuttgarter Straße aus Richtung Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Südtangente. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Durch den lauten Knall wurde ein Anwohner auf den Unfall aufmerksam und konnte den weißen BMW noch davonfahren sehen. Bei der anschließenden Fahndung mussten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen nur der frischen Ölspur folgen und konnten so den Verursacher-Pkw an der Halteranschrift antreffen. Bei dem 23-jährigen Fahrzeughalter wurde eine Alkoholeinwirkung festgestellt, weshalb er im Anschluss zur Blutentnahme verbracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie am BMW wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt.

