Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1142, Gemarkung Remseck a.N.: Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen, fünf beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 50.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Remstalstraße / Fellbacher Straße in Remseck am Neckar ereignet hatte. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Remstalstraße aus Fahrtrichtung Hegnach kommend und musste ihr Fahrzeug aufgrund der dortigen rotzeigenden Lichtzeichenanlage bis zum Stillstand abbremsen. Im weiteren Verlauf reihten sich noch drei weitere Fahrzeuge hinter der 62-Jährigen ein. Ein 32-jähriger Volvolenker, eine 25-Jährige mit ihrem Ford Fiesta sowie ein 48-jähriger Mercedeslenker. Ein 59-Jähriger näherte sich den verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen mit seinem Mercedes, konnte nicht rechtzeitig bremsen und schob in der Folge, durch das Auffahren auf den vor ihm haltenden Mercedes, alle Fahrzeuge ineinander. Der Unfallverursacher sowie die 62-jährige Golflenkerin und die 27-Jährige Fiestalenkerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Volvo V50 sowie der VW Golf waren aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei Ludwigsburg für die Fahrbahnreinigung vor Ort.

