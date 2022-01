Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht "Auf dem Graben"

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr in der Straße "Auf dem Graben" in Waldenbuch ereignete. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon.

