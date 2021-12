Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Gasleitung beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Dienstag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Hauptstraße in Emlichheim alarmiert. Bei der Verlegung von Glasfaserkabel beschädigte ein Bagger gegen 14.40 Uhr eine Gasleitung. Hierbei kam es zum Austritt von Erdgas. Die Ortsfeuerwehr Emlichheim sicherte den Bereich in einem Radius von 100 Metern ab. Zudem wurden die angrenzenden Wohnungen geräumt. Nachdem der örtliche Gasversorger die Leitung abriegelte, wurden die Maßnahmen gegen 15.40 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand, Sachschäden wurden nicht verzeichnet.

