Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - 16-Jähriger schwer verletzt

Emlichheim (ots)

Am Dienstag kam es auf der Ringer Straße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 20-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem BMW auf der Straße Sünnenberg unterwegs. Als er in die Ringer Straße abbog, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

