Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sprinter entwendet

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag in der Bonifatiusstraße in Meppen einen weißen Daimler Sprinter mit Osnabrücker-Kennzeichen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden 12.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

