Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Diesel-Kraftstoff aus Baggern gestohlen

Dörpen (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Hafen in Dörpen etwa 120 Liter Diesel-Kraftstoff aus zwei Baggern. Außerdem versuchten die Täter in einen Baucontainer einzubrechen, was ihnen nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 180 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

