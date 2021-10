Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch scheitert.

Lippe (ots)

In der Leopoldstraße versuchten bislang Unbekannte am Sonntag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hebelten zwischen 13.00 und 19.00 Uhr an der Terrassentür der Wohnung, schafften es aber nicht ins Innere zu gelangen. Wer zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte unter der 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

