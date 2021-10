Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Bürogebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Hermannstraße. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten sowie verwüsteten anschließend Büroräume bevor sie flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen richten ihre Hinweise bitte unter der 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

