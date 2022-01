Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gem. Neuhausen auf den Fildern: Vollsperrung nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Die 35-jährige Fahrerin eines Mini Coopers befuhr am Samstagabend gegen 22:20 Uhr die A8 aus Stuttgart kommend in Fahrtrichtung München. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam die Dame alleinbeteiligt auf Höhe der Ausfahrt Neuhausen ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der nachfolgende Verkehr versuchte noch auszuweichen, jedoch kam es hierbei zu einem Folgeunfall zwischen einem Mercedes SLK, welcher von einem 41-Jährigen gelenkt wurde, und dem Daimler AMG einer 22-Jährigen. Dies verursachte mehrere Trümmerteile auf der Fahrbahn wodurch der nachfolgende Skoda Octavia eines 50-Jährigen ebenfalls beschädigt wurde. Die 35-Jährige im Mini wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr Neuhausen und die Autobahnmeisterei Kirchheim waren zur Säuberung der Fahrbahn vor Ort. Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Autobahn war bis 23:10 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell