Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Pfefferspray verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem Unbekannte am Samstag, 15. Januar 2022, von einem 21-Jährigen erfolglos Geld gefordert und diesen mit Pfefferspray verletzt haben, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Ückendorf. Gegen 20.55 Uhr war der Mann aus Moers mit einem 20 Jahre alten Begleiter zu Fuß an der Braunschweiger Straße unterwegs, wo sie von drei unbekannten Männern angesprochen wurden. Diese forderten Geld vom 21-Jährigen, der die Herausgabe jedoch verweigerte. Daraufhin zückte einer der Unbekannten ein Pfefferspray und besprühte den Moerser damit, ehe das Trio ohne Beute flüchtete. Der verletzte 21-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Gesuchten sind alle etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Täter ist rund 1,75 bis 1,85 Meter groß und trug eine schwarze Kapuzenjacke zu blauer Jeans und schwarzen Schuhen. Der zweite Gesuchte hat eine Körpergröße von 1,75 bis 1,80 Meter und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der dritte Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, hat einen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch zu melden beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell