Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, war ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Böblingen in eine Unfallflucht verwickelt. Der Mercedes-Fahrer dürfte beim Vorbeifahren ein weiteres Fahrzeug touchiert haben. Der Unfall soll sich in der Stuttgarter Straße, der Robert-Bosch-Straße, der Gutenbergstraße oder dem Robert-Koch-Weg ereignet haben. Bislang konnte die Polizei den Geschädigten nicht ermitteln und bittet diesen sich unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

