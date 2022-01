Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau in Heßler leicht verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Beim Bremsmanöver eines Linienbusses in Heßler am Freitag, 14. Januar 2022, hat sich eine 79-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen. Der Bus fuhr um 18.31 Uhr auf der Grothusstraße, als in Höhe des Lehrhovebruchs ein vor dem Bus fahrender Pkw plötzlich scharf abbremste. Der Busfahrer musste ebenfalls stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem silbernen Wagen vor dem Bus zu verhindern. Eine 79-jährige Gelsenkirchenerin rutschte in dem Bus von ihrem Sitz und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der silberne Wagen setzte seine Fahrt mit unbekannten Ziel fort. Die Polizei bittet die Person am Steuer dieses Wagens, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem silbernen Wagen oder der Person am Steuer machen können, melden sich bitte unter 0209 365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

