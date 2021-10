Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksamer Zeuge verhinderte Schlimmeres - LKW mit defekten Bremsen aus dem Verkehr gezogen -#polsiwi

Siegen / Kreuztal (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstag (26.10.2021) der Polizei einen LKW mit auffälliger Fahrweise.

Der Melder war gegen 08:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Neunkirchen und Eiserfeld unterwegs. Vor ihm befand sich ein LKW-Gespann, der bei jedem Bremsvorgang ins Schlingern geriet. Teilweise sei der Hänger sogar ausgebrochen.

Die alarmierte Polizei konnte den LKW letztlich auf der HTS in Richtung Olpe in Höhe der Ausfahrt Krombach antreffen. Die Beamten des Verkehrsdienstes hielten das Gespann an und überprüften es. Auf den ersten Blick konnten keinerlei Mängel oder technische Störungen festgestellt werden. Daher wurde auf einer gesicherten Strecke eine Gefahrenbremsung mit niedriger Geschwindigkeit durchgeführt. Sofort blockierten alle Räder des Anhängers und er geriet sofort ins Schlingern. Dass es zuvor auf der kurvenreichen Strecke mit etwas höherer Geschwindigkeit nicht bereits zu einem Unfall gekommen war, ist wohl eher dem Zufall zu verdanken gewesen. Dies hätte gravierende Folgen für den Gegenverkehr haben können.

Die Weiterfahrt wurde nur noch bis zur nächsten Fachwerkstatt mit geringer Geschwindigkeit unter Polizeibegleitung gestattet. Dort konnte festgestellt werden, dass die ABS-Steckerverbindung zwischen LKW und Anhänger defekt war.

Gegen den LKW-Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet, da er das Ausmaß dieser Fahreigenschaften während der Fahrt bemerkt haben müsste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell