Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 49-Jährige kommt nach Verkehrsunfall schwer verletzt ins Krankenhaus #polsiwi

Netphen- Eckmannshausen (ots)

Am Donnerstag (28.10.2021) gegen 16.30 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L728 zwischen Eckmannshausen und Herzhausen gekommen. Eine 49-jährige Pkw Fahrerin befuhr diese in Fahrtrichtung Herzhausen. Im Verlauf einer langen Geraden geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw einer entgegenkommenden 29-Jährigen. Die 49-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L728 voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell