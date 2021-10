Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Bitte folgen - hier antwortet die Polizei": Polizei bietet Bürgersprechstunde bei Radio Siegen an

Siegen (ots)

Ganz neue Wege beschreitet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ab dem 03.11.2021. Zusammen mit Radio Siegen ist das für Nordrhein-Westfalen einmalige Projekt "Bitte folgen - hier antwortet die Polizei" entstanden.

Dabei handelt es sich um eine Bürgersprechstunde der Polizei im Radio, die zukünftig regelmäßig angeboten werden soll. Zum Auftakt am 03.11.2021 werden der Behördenleiter, Herr Landrat Andreas Müller, sowie der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, Herr Leitender Polizeidirektor Bernd Scholz, zum Thema "Sicherheitslage im Kreisgebiet" zwischen 10:00 und 12:00 Uhr Rede und Antwort stehen.

Ob Kriminalität, Unfälle oder Prävention: Fragen zu dem Thema "Sicherheitslage" können bis Freitag, den 29.10.2021, auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung wird es die Möglichkeit geben, Fragen an Landrat und Abteilungsleiter zu stellen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist es allerdings möglich, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können.

In der Folge wird die Polizei regelmäßig zu bestimmten Themenkomplexen wie zum Beispiel zu Präventionsthemen (Einbruchschutz, Schutz vor Straftaten zum Nachteil älterer Mitmenschen), aber auch zu aktuellen Themen wie "Raser-/Poserszene" Stellung beziehen.

Mit dem Projekt erhofft sich die Polizei, über das Medium Radio eine Vielzahl von Menschen zu erreichen, mit ihnen in den Dialog einsteigen zu können und so eine Möglichkeit zu bieten, sich zu verschiedenen Themen zu informieren.

