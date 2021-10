Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Farbschmierereien in Ferndorf #polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Zu gleich mehreren Graffitischmierereien ist es am Wochenende in Kreuztal-Ferndorf gekommen. Zwischen Freitag (22.10.2021) und Montag besprühten Unbekannte eine Turnhalle in der Siepenstraße, eine Garage in der Marburger Straße und ein Wartehäuschen der Deutschen Bahn in der Straße Gute Zeit.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

