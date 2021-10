Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Langohr statt Langfinger in Zelle gelandet

Siegen (ots)

Siegen - Am Sonntag (24.10.2021) ist der Polizei Siegen bei der Streifenfahrt auf der Eiserfelder Straße ein Zwergkaninchen aufgefallen. Das Tier war augenscheinlich stark unterkühlt. Es knabberte an einem gefrorenen Blatt und zitterte stark. Ein Besitzer war nicht in Sicht. Daher nahmen die Ordnungshüter den hilflosen Vierbeiner zum Schutz der eigenen "Person" in Gewahrsam. Äußern, wie es zu der Situation kommen konnte, wollte oder konnte sich Herr Hase gegenüber der Polizei nicht. In der Zelle angekommen, bekam er neben Fressen und Trinken eine Decke zum Einkuscheln. Nachdem es Meister Lampe nach zahlreichen Streicheleinheiten schon deutlich besser ging, wurde er vom Tierheim Siegen abgeholt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell