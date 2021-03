HZA-LÖ: Ausbildungsberatung beim Zoll am 16. März 2021, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Hauptzollamt Lörrach

Nicht nur krisensicher, sondern auch besonders vielfältig ist die Arbeit von rund 40.000 Zöllnerinnen und Zöllnern bundesweit, deren breites Aufgabenspektrum immer wieder auf Erstaunen stößt. Kontrollen im privaten Reiseverkehr oder die gewerbliche Warenabfertigung an der Grenze sind in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit meist vorhanden, die Tätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und ein Strauß weiterer fiskalischer Aufgaben, die z.B. bei Betriebsprüfungen, in der Vollstreckung oder auch an Zollstellen im Inland wahrgenommen werden, sind meist weniger bekannt. Es lohnt sich immer, sich zur zweijährigen Berufsausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes oder zum dreijährigen dualen Studium in der Laufbahn des gehobenen Dienstes umfassend zu informieren. In ganz Baden-Württemberg findet deshalb am kommenden Dienstag, den 16. März 2021, ein Telefonaktionstag statt, an dem die Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater der Hauptzollämter Lörrach, Heilbronn, Karlsruhe, Singen, Stuttgart und Ulm in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung stehen. Auf alle Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen, zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren, zur Ausbildung bzw. zum Studium und zu den Entwicklungsmöglichkeiten etc. werden Antworten gegeben. Die Ausbildungsberatung des Hauptzollamts Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 170-2220 zu erreichen und ganz Ohr für interessante Gespräche. Fragen können natürlich auch jederzeit per Mail an die Pressestelle des Hauptzollamts (presse.hza-loerrach@zoll.bund.de) geschickt werden. Informationen zur Ausbildung in der Bundeszollverwaltung sind auch auf www.zoll.de und www.zoll-karriere.de abrufbar. Unter zoll karriere sind wir mit regelmäßigen Posts auch auf Instagram und Facebook zu finden.

