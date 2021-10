Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich - 78-Jährige im Pkw eingeklemmt #polsiwi

Wilnsdorf- Wilden (ots)

Zu einem spektakulären Unfall ist am Donnerstagnachmittag (28.10.2021) auf der Freier Grunder Straße in Wilden gekommen. Eine 78-jährige Pkw Fahrerin fuhr im Ausgang einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen weiter geradeaus. Sie touchierte eine entgegenkommende Sattelzugmaschine und prallte anschließend gegen eine Gehwegkante. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw überschlug sich mehrfach, bis er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 78-Jährige war eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das völlig deformierte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Freier Grunder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell